Теміров: Прошу вибачення, що не вдалося здобути нагороду

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров (до 60 кг) пояснив поразку у сутичці за бронзу.

Про це розповів сам борець.

"У такій сутичці, коли йде рівна боротьба, - важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу - складно. Дуже прикро, та прошу вибачення, що не зміг виправдати надії вболівальників, але я щиро вдячний за їх підтримку. Втім не шкодую, що приїхав до Токіо. Гордий захищати честь України!", - наголосив Теміров.