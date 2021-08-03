 Нова Зеландія здобула дві золоті медалі у веслуванні на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Нова Зеландія здобула дві золоті медалі у веслуванні на Олімпіаді

Сьогодні 08:02 231 0
Угорці здобули три медалі різного гатунку
Нова Зеландія здобула дві золоті медалі у веслуванні на Олімпіаді
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо у веслуванні на каное розіграно чотири комплекти медалей.

Найбільш успішними стали спортсмени з Нової Зеландії - дві золоті медалі. Угорці здобули золоту, срібну  та бронзову медалі

Чоловіки - К-1 1000 м

1. Куба

2. Китай

3. Німеччина

Жінки. К-2 500 м

1. Нова Зеландія

2. Польща

3. Угорщина

Жінки. К-1 200 м

1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)

2. Тереза Портела Рівас (Іспанія)

3. Емма Йоргенсен (Данія)

Чоловіки. С-2 1000 м

1. Балінт Копаш (Угорщина)

2. Адам Варга (Угорщина)

3. Фернандо Пімента (Португалія)

Раніше, Янчук та Алтухов посіли 13-е місце на Олімпіаді.

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