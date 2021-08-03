Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо у веслуванні на каное розіграно чотири комплекти медалей.
Найбільш успішними стали спортсмени з Нової Зеландії - дві золоті медалі. Угорці здобули золоту, срібну та бронзову медалі
Чоловіки - К-1 1000 м
1. Куба
2. Китай
3. Німеччина
Жінки. К-2 500 м
1. Нова Зеландія
2. Польща
3. Угорщина
Жінки. К-1 200 м
1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)
2. Тереза Портела Рівас (Іспанія)
3. Емма Йоргенсен (Данія)
Чоловіки. С-2 1000 м
1. Балінт Копаш (Угорщина)
2. Адам Варга (Угорщина)
3. Фернандо Пімента (Португалія)
Раніше, Янчук та Алтухов посіли 13-е місце на Олімпіаді.