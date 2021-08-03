Українець переміг спортсмена з країни без прапора

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо в греко-римській боротьбі Парвіз Насібов здобув другу перемогу.

У 1/4 фіналу вагової категорії до 67 кг українець переміг Артема Суркова (РОК).

Насібов поступався з рахунком 0:1. Далі здобув два очки, але судді скасували його результативну дію. Все ж у другому періоді Насібов зрівняв рахунок. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Насібову, оскільки він взяв бал останнім.

Раніше, у 1/8 фіналу вагової категорії до 67 кг українець переміг Фредеріка Бьєррехуса (Данія) (5:1).