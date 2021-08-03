Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів

Джерело - Чемпіон.
30 липня розпочнуться змагання з легкої атлетики на Олімпійських іграх в Токіо, які триватимуть до 8 серпня.
Лише в особистих видах буде розіграно 43 комплекти медалей.
Від України буде делегована аж 47 спортсменів. Це найбільша кількість представників нашої збірної серед усіх видів спорту на цій Олімпіаді.
Розклад фіналів змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2020 у Токіо:
30 липня, п'ятниця
Чоловіки. 10 000 метрів. Початок о 14:30
31 липня, субота
Чоловіки. Метання диску. Початок о 14:15
Змішана естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:35
Жінки. 100 метрів. Початок о 15:50
1 серпня, неділя
Жінки. Штовхання ядра. Початок о 4:35
Чоловіки. Стрибки у висоту. Початок о 13:10
Жінки. Потрійний стрибок. Початок о 14:20
Чоловіки. 100 метрів. Початок о 15:50
2 серпня, понеділок
Чоловіки. Стрибки в довжину. Початок о 4:20
Жінки. 100 метрів з бар'єрами. Початок о 5:50
Жінки. Метання диску. Початок о 14:00
Чоловіки. 3000 метрів з перешкодами. Початок о 15:15
Жінки. 5000 метрів. Початок о 15:40
3 серпня, вівторок
Жінки. Стрибки в довжину. початок 4:50
Чоловіки. 400 метрів з бар'єрами. Початок о 6:20
Чоловіки. Стрибки з жердиною. Початок о 13:20
Жінки. Метання молота. Початок о 14:35
Жінки. 800 метрів. Початок о 15:25
Жінки. 200 метрів. Початок о 15:50
4 серпня, середа
Жінки. 400 метрів з бар'єрами. Початок о 5:30
Жінки. 3000 метрів з перешкодами. Початок о 14:00
Чоловіки. Метання молота. Початок о 14:15
Чоловіки. 800 метрів. Початок о 15:05
Чоловіки. 200 метрів. Початок о 15:55
5 серпня, четвер
Чоловіки. Потрійний стрибок. Початок о 5:00
Чоловіки. Штовхання ядра. Початок о 5:05
Чоловіки. 110 метрів з бар'єрами. Початок о 5:55
Чоловіки. Спортивна ходьба на 20 км. Початок о 10:30
Жінки. Стрибки з жердиною. Початок о 13:20
Чоловіки. 400 метрів. Початок о 15:00
Жінки. Семиборство. 800 метрів. Початок о 15:30
Чоловіки. Десятиборство. 1500 метрів. Початок о 15:40
Чоловіки. Спортивна ходьба на 50 км. Початок о 23:30
6 серпня, п`ятниця
Жінки. Спортивна ходьба на 20 км. Початок о 10:30
Жінки. Метання списа. Початок о 14:50
Чоловіки. 5000 метрів. Початок о 15:00
Жінки. 400 метрів. Початок о 15:35
Жінки. 1500 метрів. Початок о 15:50
Жінки. Естафета 4 по 100 метрів. Початок о 16:30
Чоловіки. Естафета 4 по 100 метрів. Початок о 16:50
7 серпня, субота
Жінки. Марафон. Початок о 1:00
Жінки. Стрибки у висоту. Початок о 13:35
Жінки. 10 000 метрів. Початок о 13:45
Чоловіки. Метання списа. Початок о 14:00
Чоловіки. 1500 метрів. Початок о 14:40
Жінки. Естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:30
Чоловіки. Естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:50
8 серпня, субота
Чоловіки. Марафон. Початок о 1:00