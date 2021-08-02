CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі

Білоруська легкоатлетка не змогла довести свою правоту

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської бігунки Христини Тімановської на скасування рішення Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі відсторонити її від Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

У вердикті CAS зазначено, що Тімановська не змогла довести свою правоту. Легкоатлетка подавала запит в надії виступити в змаганнях на дистанції 200 м, які проходили 2 серпня.

Раніше НОК Білорусі заявив, що спортсменка припинить виступ на Іграх в зв'язку з емоційно-психологічним станом. Незадовго до цього Тімановська критикувала керівництво збірної країни, дізнавшись, що її заявили на естафету 4х400 м.

Пізніше Тімановська повідомила, що побоюється за свою безпеку і що її насильно намагаються вивезти з Токіо. Спортсменка планує просити про політичний притулок в одній з європейських країн.