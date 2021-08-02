 CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі

Сьогодні 18:10 349 0
Білоруська легкоатлетка не змогла довести свою правоту
CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі
#Тімановська

Джерело - Tribuna.com.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської бігунки  Христини Тімановської на скасування рішення Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі відсторонити її від Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

У вердикті CAS зазначено, що Тімановська не змогла довести свою правоту. Легкоатлетка подавала запит в надії виступити в змаганнях на дистанції 200 м, які проходили 2 серпня.

Раніше НОК Білорусі заявив, що спортсменка припинить виступ на Іграх в зв'язку з емоційно-психологічним станом. Незадовго до цього Тімановська критикувала керівництво збірної країни, дізнавшись, що її заявили на естафету 4х400 м.

Пізніше Тімановська повідомила, що побоюється за свою безпеку і що її насильно намагаються вивезти з Токіо. Спортсменка планує просити про політичний притулок в одній з європейських країн.

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