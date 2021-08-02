Китаянка виграла золоту медаль з олімпійським рекордом

Веньвень у сумі показала результат 320 кг

Джерело - Чемпіон.

Китайська штангістка Лі Веньвень стала олімпійською чемпіонкою у вазі понад 87 кг.

Спортсменка з Китаю в сумі показала результат 320 кг (ривок - 140 кг, поштовх - 180 кг) та встановила олімпійський рекорд.

Срібну медаль виграла британка Емілі Кемпбелл (283 в сумі; 122 + 161), бронза в американки Сари Роблз (282 в сумі; 128 + 154).

Цікаво, що в цьому змаганні вперше в історії Олімпійських ігор брала участь новозеландська спортсменка-трансгендер Лорел Габбард. Вона провалила всі три спроби в ривку і вибула з боротьби за медалі.