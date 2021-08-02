Вперше за 20 років перше місце на Олімпійських іграх завоював європеєць

Джерело - Чемпіон.

Завершився розіграш медалей Олімпійських ігор з бадмінтону в одиночному розряді серед чоловіків.

Данський бадмінтоніст Віктор Аксельсен виграв золоту медаль Олімпіади. У фіналі Аксельсен, який через зараження коронавірусом не зміг зіграти в фіналі чемпіонату Європи в Києві, обіграв олімпійського чемпіона Ріо 2016 китайця Лун Ченя. Рахунок в партіях - 21:15 і 21:12.

У поєдинку за третє місце індонезієць Ентоні Гінтінгу переміг гватемальця Кевіна Кордона - 21:11, 21:13.

Раніше, визначилася переможниця Олімпіади з бадмінтону.