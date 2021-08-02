Джерело - sport.nv.ua.
Чоловік білоруської легкоатлетки Крістини Тімановської покинув Білорусь і поїхав до Києва.
Про це в ефірі радіо Ехо Москви розповів засновник спортивного сайту Tribuna Дмитро Навоша.
Раніше, Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.
Напередодні Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне керівництво, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.
Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в’язниці.
Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Тімановській.