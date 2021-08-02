Чоловік білоруської спортсменки Тімановської зміг покинути Білорусь

Чоловік білоруської легкоатлетки Крістини Тімановської покинув Білорусь і поїхав до Києва.

Про це в ефірі радіо Ехо Москви розповів засновник спортивного сайту Tribuna Дмитро Навоша.

Раніше, Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Напередодні Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне керівництво, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.

Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в’язниці.

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Тімановській.