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Чоловік Тімановської покинув Білорусь і поїхав до Києва

Сьогодні 15:47 133 0
Чоловік білоруської спортсменки Тімановської зміг покинути Білорусь
Чоловік Тімановської покинув Білорусь і поїхав до Києва
#Тімановська

Джерело - sport.nv.ua.

Чоловік білоруської легкоатлетки Крістини Тімановської покинув Білорусь і поїхав до Києва.

Про це в ефірі радіо Ехо Москви розповів засновник спортивного сайту Tribuna Дмитро Навоша.

Раніше, Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Напередодні Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне керівництво, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.

Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її, ймовірно, можуть посадити до в’язниці.

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Тімановській.

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