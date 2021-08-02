Білоруська бігунка може отримати захист у Польщі

Джерело - Чемпіон.

Білоруська бігунка Крістіна Тімановська найближчим часом звернеться до посольства Польщі в Токіо з проханням про видачу їй національної візи в Польщу.

Про це домовлено з заступником Міністра закордонних справ Польщі Мартіном Пшідачем.

На цей час спортсменка не зверталася з питання про надання їй статусу політичного притулку на території Польщі. Планується, що після прибуття до Польщі їй буде надано сприяння з боку відомства Польщі, що відповідає за питання спорту - Федерації легкої атлетики Польщі - для організації її візиту і тренувань на території Польщі і розглянуто питання міжнародного захисту.

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Тімановській.