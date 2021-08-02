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Призер Олімпіади-2020 пояснив зміну українського громадянства

Сьогодні 15:37 352 0
Плєсной мав серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики України
Призер Олімпіади-2020 пояснив зміну українського громадянства
#Плєсной

Джерело - suspilne.media.

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020 Антон Плєсной пояснив зміну українського громадянства на грузинське.

Про це розповів сам важкоатлет.

"В Україні на той час не створювали хороших умов для спортсменів. Як у принципі і зараз - досі спілкуюся з колегами по моєму виду спорту та іншим. І розумію, що їм не дають того, чого вони заслуговують

У мене були серйозні розбіжності з федерацією. Вирішив піти в іншу країну, тому що не було іншого вибору. Якби я виступав за Україну то, можливо, не поїхав би на Олімпіаду взагалі. Тому дякую Грузії, що прихистила та дала можливість виступити на Олімпіаді. Але я не забуваю за свій край. Сам я з Донбасу, люблю Україну та Грузію. Усе одно це для мене рідні місця. Сподіваюся, що Україна ще себе покаже та створить гідні умови для спортсменів", - відзначив Плєсной.

На Олімпіаді-2020 грузин з результатом двоборства 387 кг став бронзовим призером.

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