 Климець: Я все одно доб'юся своєї медалі на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Климець: Я все одно доб'юся своєї медалі на Олімпіаді

Сьогодні 08:51 950 0
Раніше українка не змогла подолати кваліфікацію
Климець: Я все одно доб'юся своєї медалі на Олімпіаді
#Климець, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська легкоатлетка Ірина Климець, яка спеціалізується на метанні молота, прагне завоювати олімпійську медаль у Парижі-2024.

Про це вона заявила після провальної кваліфікації на Олімпіаді в Токіо.

"Це складні Ігри. Дуже складний рік для мене. Незважаючи на травму, я старалася, працювала  Дуже шкода. 71.68 метри було мені по силах. У першій спробі трохи сітку зачепила. Друга була доволі непогана. Тільки з фіналом не впоралася технічно. Щодо третьої з тренером поспілкуємося", - заявила спортсменка.

  АктуальноКлимець та Новожилова провалили кваліфікацію в метанні молота

"Я все одно буду продовжувати працювати, іти до своєї мети. Через три роки, думаю, я все одно доб'юся своєї медалі на Олімпіаді, і буде все добре. Всі знають, що я можу метати далеко, і я це знаю. Просто так склалось цього року. Я зробила все, що було в моїх силах, і доклала якомога більше зусиль, щоб після операції відновитися. Шкода, що так вийшло в олімпійський рік з цією травмою", - підсумувала Климець.

Нагадаємо, Кохан впевнено пробився у фінал змагань з метання молота.

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