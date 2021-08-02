Українська легкоатлетка Ірина Климець, яка спеціалізується на метанні молота, прагне завоювати олімпійську медаль у Парижі-2024.

Про це вона заявила після провальної кваліфікації на Олімпіаді в Токіо.

"Це складні Ігри. Дуже складний рік для мене. Незважаючи на травму, я старалася, працювала Дуже шкода. 71.68 метри було мені по силах. У першій спробі трохи сітку зачепила. Друга була доволі непогана. Тільки з фіналом не впоралася технічно. Щодо третьої з тренером поспілкуємося", - заявила спортсменка.

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"Я все одно буду продовжувати працювати, іти до своєї мети. Через три роки, думаю, я все одно доб'юся своєї медалі на Олімпіаді, і буде все добре. Всі знають, що я можу метати далеко, і я це знаю. Просто так склалось цього року. Я зробила все, що було в моїх силах, і доклала якомога більше зусиль, щоб після операції відновитися. Шкода, що так вийшло в олімпійський рік з цією травмою", - підсумувала Климець.