Черкасова: Син попросив привезти медаль, я зроблю все можливе

Алла Черкасова пробилася до півфінальних змагань у вільній боротьбі на Олімпійських іграх серед жінок до 68 кг.

Українська борчиня прокоментувала вихід до 1/2 фіналу Олімпіади.

"Син попросив привезти медаль, я зроблю все можливе. Мене чекає ще одна непроста зустріч. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Спробуємо зробити все, що в наших силах. Настрій бойовий. Нам потрібен тільки фінал", - сказала Черкасова.