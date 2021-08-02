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Тентоглу несподівано виграв золото у стрибках в довжину

Сьогодні 07:01 937 0
Тентоглу несподівано виграв золото у стрибках в довжину
Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Грек Мілтіадіс Тентоглу виграв "золоту" медаль у стрибках в довжину з результатом 8,41. Пережний стрибок представник Греції здійснив у останній, шостій спробі.

"Срібло" виборов кубинець кубинець Ечеваррія з таким самим результатом як і чемпон, але поступився тому за результатом другої найкращої спроби. "Бронзова" медаль у іншого кубинця Массо (8,21 м).

Зазначимо, що бронзовий призер через травму виконав лише три спроби. Ечеверрія також отримав травму, та не вийшов на п'яту спробу. Спробував зробити шосту, але марно. Травма далася в знаки.

Цікаво, що швед Монтлер в останній спробі також стрибнув на 8,41, але зробив невеличкий заступ і завершив змагання сьомим.

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