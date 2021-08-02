Черкасова з феєричної перемоги стартувала в боротьбі

Джерело - Чемпіон.

Львів'янка Алла Черкасова здобула впевнену перемогу в 1/8 фіналу в змаганнях зі спортивної боротьби у ваговій категорії до 68 кг над титулованою полькою Агнешкою Вещек.

Рахунок сутички - 11:0.