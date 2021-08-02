Черкасова з феєричної перемоги стартувала в боротьбі

Джерело - Чемпіон.
Львів'янка Алла Черкасова здобула впевнену перемогу в 1/8 фіналу в змаганнях зі спортивної боротьби у ваговій категорії до 68 кг над титулованою полькою Агнешкою Вещек.
Рахунок сутички - 11:0.
|№
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|Лінк
|1
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|3
|1500
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Джерело - Чемпіон.
Львів'янка Алла Черкасова здобула впевнену перемогу в 1/8 фіналу в змаганнях зі спортивної боротьби у ваговій категорії до 68 кг над титулованою полькою Агнешкою Вещек.
Рахунок сутички - 11:0.