 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня
Сьогодні 03:54 2264
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 04:46 3936
Токіо-2020. Усі переможці восьмого змагального дня - 1 серпня
Вчора 21:51 1175
УПЛ. Динамо розгромило Верес у 2 турі
Вчора 21:25 3470
УПЛ. Ворскла перемогла Рух у 2 турі
Вчора 21:21 593
Ексчемпіон Європи: Деха вистраждала олімпійську ліцензію
Вчора 20:24 1159
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 2 серпня
Вчора 19:40 706
Срібло Романчука та інші підсумки змагального дня - 1 серпня
Вчора 19:29 1157
УПЛ. Десна у більшості здолала Маріуполь у 2 турі
Вчора 18:55 2642
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Вчора 17:26 3273
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:03 848
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
Вчора 19:54 2125
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
Вчора 17:51 2290
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 17:26 3264
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 17:21 959 2
Бронзова Еліна зі сталевим характером - приклад для всіх
Бронзова Еліна зі сталевим характером - приклад для всіх Андрій Твердохліб
Вчора 03:15 2252 7
Фото дня. Світоліна отримала омріяну медаль Олімпійських ігор
Фото дня. Світоліна отримала омріяну медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
31.07.2021 18:31 1309
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу Андрій Твердохліб
31.07.2021 18:18 6326
Німецького тренера вигнали з Олімпіади
Німецького тренера вигнали з Олімпіади Андрій Твердохліб
31.07.2021 17:42 1624
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади Андрій Твердохліб
31.07.2021 15:22 2753 1
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї Андрій Твердохліб
31.07.2021 12:58 732
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі Valeriy Ruchka
30.07.2021 22:43 644
П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати
П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати Valeriy Ruchka
30.07.2021 20:48 3168
Презерватив допоміг австралійці виграти медаль на Олімпіаді
Презерватив допоміг австралійці виграти медаль на Олімпіаді Valeriy Ruchka
30.07.2021 19:46 9237
Не товариський матч. Пепе і Мхітарян побилися під час контрольного поєдинку
Не товариський матч. Пепе і Мхітарян побилися під час контрольного поєдинку Valeriy Ruchka
30.07.2021 19:24 2858
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня

Сьогодні 03:54 2264 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

2 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 23 представника України.

--------------------------------------

Стрілецький спорт
02:30 - особисті змагання, швидкісний пістолет, 25 м, чоловіки, кваліфікація, 2 етап: Павло Коростильов
-------------------------------------- 

Легка атлетика

03:00 - особисті змагання, метання молота, чоловіки, кваліфікація: Михайло Кохан, Гліб Піскунов
-------------------------------------- 

Веслування на байдарках і каное

03:30 - байдарка-одиночка, спринт, чололвіки, кваліфікація: Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук
--------------------------------------

Веслування на байдарках і каное

04:13 - каное-двійки, спринт, чоловіки, кваліфікація:  Павло Алтухов, Дмитро Янчук
--------------------------------------

Веслування на байдарках і каное

05:08 - байдарка-двійки, спринт, жінки, кваліфікація:  Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова
--------------------------------------
Стрілецький спорт
05:30 - особисті змагання, гвинтівка з трьох положень, 50 м, чоловіки, кваліфікація: Сергій Куліш, Олег Царьков
--------------------------------------

Вільна боротьба

не раніше 06:00 - особисті змагання, до 68 кг, жінки, 1/8: Алла Черкасова

--------------------------------------

Стрибки у воду

09:00 - особисті змагання, трамплін 3 м, кваліфікація: Олег Колодій

--------------------------------------

Велоспорт на треку

09:30 - командні змагання, спринт, кваліфікація: Любов Басова, Олена Старікова

--------------------------------------

Спортивна гімнастика

11:00 - особисті змагання, кільця, фінал: Ігор Радівілов(резервний)

--------------------------------------

Легка атлетика

13:20 - особисті змагання, стрибки з жердиною, жінки, кваліфікація: Яна Гладійчук, Марина Клипко

--------------------------------------

Греко-римська боротьба

13:30 - особисті змагання, до 60 кг, чоловіки, матч за третє місце: Ленур Теміров

--------------------------------------

Артистичне плавання

13:30 - командні змагання, дуети, вільна програма, клваіфікація: Марта Фєдіна, Анастасія Савчук

--------------------------------------

Легка Атлетика
14:45 - особисті змагання, біг, 400 м з бар'єрами, жінки, півфінал: Вікторія Ткачук, Анна Рижикова
Коментарі ()