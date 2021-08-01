Ексчемпіон Європи: Деха вистраждала олімпійську ліцензію

Українська важкоатлетка Ірина Деха на Олімпійських іграх у Токіо показала те, на що була готова.

Про це заявив колишній чемпіон Європи Денис Готфрід.

"Молода Каміла Конотоп пройшла дуже тривалу низку змагань (чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу до 20, Олімпійські ігри).

Складно звинувачувати її за 5 місце на олімпійських іграх, тим більше останнім часом болять коліна.

Після такої тривалої підготовки, з хворими колінами і в такому юному віці? Чому не знайшлося кращої спортсменки? Конотоп і Деха реально найкращі.

Обидві спортсменки не перебували на олімпійській базі в Кончі-Заспі, де знищуються бюджетні мільйони "Заслуженими і перезаслуженими" тренерами.

Основні фінансові вливання це доросла команда. І за останні 9 років тут не змінювався тренерський склад і жодної медалі зі дорослого чемпіонату світу.

Напрошується висновок про корупційні зв'язки. Інакше як пояснити, що з року в рік тренерам продовжують контракти всупереч результатам?

Президент федерації Герега А.В. Надає дуже серйозну фінансову підтримку, за що йому велика подяка. А вдячність ще повинна бути підкріплена медалями з Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Тому Міністерству спорту і Федерації потрібно кардинально щось поміняти в тренерському складі жіночої збірної.

Дуже шкода Ірину Деху і Євгена Шилова, але це результат всієї команди, "риба гниє з голови". І тепер можливо винуватим зроблять Шилова Е. і Деху І. як це прийнято в українській важкій атлетиці", - зазначив Готфрід.