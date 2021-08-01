Токіо-2020. Усі переможці восьмого змагального дня - 1 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 25 комплектів медалей.

Перше срібло на цих Олімпійських іграх для нашої країни здобув плавець Михайло Романчук. На своїй коронній дистанції 1500 м вільним стилем рівнянин із результатом 14:40.66 секундою поступився американцю Роберту Фінке (14:39.65). Третє місце та бронзова нагорода в німця Флоріана Веллброка (14:40.91). Американський плавець Калеб Дрессел з рекордом здобув золоту нагороду на дистанції 50 м вільним стилем. Срібло завоював Флоран Маноду з Франції, трійку замкнув бразилець Бруно Фратус. У комплексі 4х100 перемогу святкувала збірна США, другими стали британці, бронзу здобули італійці. У жіночому запливі на 50 метрів вільним стилем найкращою стала Емма Маккеон з Австралії. Сара Шестрем з Швеції завоювала срібло, трійку на п'єдесталі пошани замкнула Пернілла Блуме з Данії. У жіночому комплексі 4х100 тріумфувала австралійська збірна. Команда з США стала другою, канадці здобули бронзу.

Золоту медаль у змаганнях з гольфу серед чоловіків завоював американець Ксандер Шоффел. Срібло виборов словак Рорі Саббатіні. Трійку замкнув Пань Чен-Цун з Тайваня.

У дисципліні фрістайл на велосипедах BMX серед чоловіків перемогу святкував австралієць Логан Мартін. Другим став венесуелець Даніель Дерс, бронзу завоював представник Великої Британії Деклан Брукс. Британка Шарлот Вортінгтон стала найкращою серед жінок. Срібло до скарбнички США додала Ганна Робертс, бронза на рахунку Микити Дукарроз зі Швейцарії.

Олімпійське золото у метанні ядра серед жінок здобула китаянка Ґун Ліцзяо. Рейвен Сондерс з США стала другою, новозеландка Валері Адамс здобула бронзу.

Відбувся фінальний поєдинок тенісного турніру в чоловічому одиночному, жіночому парному та змішаному парному розрядах. Олімпійське золото у чоловічих змаганнях здобув Александр Зверєв з Німеччини, перемігши Карена Хачанова, який представляє ОКР. Чеські тенісистки Катержина Сінякова та Барбора Крейчикова виграли жіночий парний турнір, здолавши швейцарську пару Вікторія Голубич/Белінда Бенчич. Тенісисти без прапора Анастасія Павлюченкова та Андрєй Рубльов перемогли у фінальному матчі своїх співвітчизників Єлену Весніну та Аслана Карацева.

Розігрувалося і 2 комплекти нагород у вітрильному спорті. У дисципліні Laser серед чоловіків найкращим виявився австралійський спортсмен Метт Верн. Срібло здобув хорват Тончі Стіпанович, трійку замкнув норвежець Герман Томасгор. У жіночих змаганнях золото здобула данська спортсменка Анн-Марі Ріндом. Другою стала Йозефін Олссон з Швеції, бронзу завоювала нідерландка Маріт Боувместер.

У жіночих змаганнях зі стрибків у воду з 3 метрів перші два місця посіли представниці китайської збірної. Ши Тінмао та Ван Хань здобули золото та срібло відповідно. Кріста Палмер з США стала другою.

У спортивній гімнастиці розігрувалося 4 комплекти нагород. У вільних вправах серед чоловіків найкращим став Артем Долгопят з Ізраїлю. Срібло здобув іспанець Рей Сапата, бронзу для своєї країни завоював китаєць Сяо Жотен. На коні у прямому і переносному сенсі сьогодні був Макс Вітлок з Великої Британії. Лі Чикай з Китайського Тайбея став другим. Третє місце на п'єдесталі пошани посів японець Кая Казума. У опорному стрибку серед жінок найкращою виявилася Ребека Андраде з Бразилії, срібло завоювала Микайла Скіннер з США. Йо Со Жон з Південної Кореї виявилися третьою. Бельгійка Ніна Дерваль стала олімпійською чемпіонкою у вправах на брусах. Представниця ОКР Анастасія Ільянкова завоювала срібло, бронзу здобула Суніса Лі з США.

Завершилися і команді змагання з чоловічої рапіри. У фінальному матчі збірна Франції перемогла ОКР, представники США вирвали бронзу в поєдинку з японцями.

У забігу на 100 метрів серед чоловіків перемогу сенсаційно здобув італієць Лямонт Джекобс. Він залишив позаду себе Фреда Керлі з США та Андре де Грасса з Канади.

Також сенсація відбулася у змаганнях зі стрибків у висоту, там вручили відразу дві золоті нагороди. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джанмарко Тамбері показали однаковий результат. Максим Недасеков з Білорусі став третім.

Юлімар Рохас з Венесуели стала олімпійською чемпіонкою в потрійному стрибку. У своїй останній спробі вона встановила новий світовий рекорд - 15,67 м і перевершила легендарне досягнення українки Інеси Кравець. Срібло дісталося Патрсісії Мамоні з Португалії, бронзу здобула іспанка Ана Пелетейро.

Перемогу у змаганнях з важкої атлетики серед жінок до 76 кг здобула Нейсі Дахомес з Еквадору. Другою стала Кетрін Най з США, бронзу завоювала Аремі Фуентес з Мексики.

У одиночному, жіночому розряді в бадмінтоні перемогу святкувала китаянка Чень Юйфей. У фіналі вона перемогла Тай Цзуїн з Китайського Тайбею. Бронзову нагороду виборола Пусарла Венката Сіндху з Індії.