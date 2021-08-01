 Дончич зупинився за крок до історичного рекорду | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Дончич зупинився за крок до історичного рекорду

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Баскетболісту не вистачило лише однієї передачі до олімпійського трипл-даблу
Дончич зупинився за крок до історичного рекорду
#Дончич

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Словенії Лука Дончич, перемогла команду Іспанії в заключному матчі групового етапу Олімпіади (95:87), набрав у поєдинку 12 очок, 14 підбирань та 9 передач.

Таким чином йому не вистачило лише одного асиста, аби повторити історичні олімпійські трипл-дабли Олександра Бєлова (1976, СРСР) та Леброна Джеймса (2012, США).

Словенія з трьома перемогами вийшла з групи з першого місця та стала сіяною на жеребкуванні плей-оф. Таким чином у першому раунді плей-оф Словенія уникне зустрічі з США. Натомість серед несіяних Італія, Іспанія, Німеччина та Аргентина. 

Раніше Юлімар Рохас з Венесуели побила світовий рекорд Інеси Кравець у потрійному стрибку.

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