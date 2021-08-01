Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня

2 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 23 представника України.
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Стрілецький спорт
02:30 - особисті змагання, швидкісний пістолет, 25 м, чоловіки, кваліфікація, 2 етап: Павло Коростильов
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03:00 - особисті змагання, метання молота, чоловіки, кваліфікація: Михайло Кохан, Гліб Піскунов
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Веслування на байдарках і каное
03:30 - байдарка-одиночка, спринт, чололвіки, кваліфікація: Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук
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Веслування на байдарках і каное
04:13 - каное-двійки, спринт, чоловіки, кваліфікація: Павло Алтухов, Дмитро Янчук
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Веслування на байдарках і каное
05:08 - байдарка-двійки, спринт, жінки, кваліфікація: Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова
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Стрілецький спорт
05:30 - особисті змагання, гвинтівка з трьох положень, 50 м, чоловіки, кваліфікація: Сергій Куліш, Олег Царьков
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не раніше 06:00 - особисті змагання, до 68 кг, жінки, 1/8: Алла Черкасова
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09:00 - особисті змагання, трамплін 3 м, кваліфікація: Олег Колодій
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09:30 - командні змагання, спринт, кваліфікація: Любов Басова, Олена Старікова
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11:00 - особисті змагання, кільця, фінал: Ігор Радівілов(резервний)
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13:20 - особисті змагання, стрибки з жердиною, жінки, кваліфікація: Яна Гладійчук, Марина Клипко
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13:30 - особисті змагання, до 60 кг, чоловіки, матч за третє місце: Ленур Теміров
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13:30 - командні змагання, дуети, вільна програма, клваіфікація: Марта Фєдіна, Анастасія Савчук
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Легка Атлетика
14:45 - особисті змагання, біг, 400 м з бар'єрами, жінки, півфінал: Вікторія Ткачук, Анна Рижикова