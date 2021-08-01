Визначилася переможниця Олімпіади з бадмінтону

Чень Юйфей виграла змагання у ТОкіо

Джерело - Чемпіон.

Завершився розіграш медалей Олімпійських ігор з бадмінтону в одиночному розряді серед жінок.

За золоті медалі серед жінок боролися Чень Юйфей з Китаю та Тай Цзуїн з Китайського Тайбея. Перемогу здобула Чень Юйфей (21:18, 19:21, 21:18).

Пусарла Венката Сіндху (Індія) стала бронзовою призеркою змагань, перемігши китаянку Бін Дзяо Хе (21:13, 21:15).

Нагадаємо, у чоловічому фіналі данець Віктор Аксельсен зустрінеться з китайцем Чень Лунем. Фінал відбудеться завтра, 2 серпня о 14:50.