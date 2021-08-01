 Визначилася переможниця Олімпіади з бадмінтону | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Шевченко попрощався зі збірною України
Сьогодні 14:50 3445 1
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Сьогодні 17:26 928
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпіади на 1 серпня
Сьогодні 17:08 7692
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 17:01 93874 12
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 14:05 8725
Токіо-2020. Світоліна - Рибакіна: Огляд матчу
Сьогодні 13:58 387
Зверєв виграв золото Олімпіади в одиночному розряді
Сьогодні 12:53 1475
Теміров поступився у півфіналі Олімпіади в греко-римській боротьбі
Сьогодні 12:27 1050
Сінякова та Крейчикова здобули золото Олімпіади в парному розряді
Сьогодні 11:12 1107
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 09:33 16813 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:51 614
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:26 889
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:21 333 1
Рекорд Інеси Кравець, який не могли побити 26 років
Рекорд Інеси Кравець, який не могли побити 26 років Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:13 603
Скандал на Олімпіаді. Боксер годину протестував проти дискваліфікації
Скандал на Олімпіаді. Боксер годину протестував проти дискваліфікації Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:23 885 1
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 5901
Німецького тренера вигнали з Олімпіади
Німецького тренера вигнали з Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 17:42 1534
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 15:22 2620 1
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 631
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі Valeriy Ruchka
30.07.2021 22:43 583
Прямі трансляції
Навколо спорту

Визначилася переможниця Олімпіади з бадмінтону

Сьогодні 17:10 186 0
Чень Юйфей виграла змагання у ТОкіо
Визначилася переможниця Олімпіади з бадмінтону
#бадмінтон, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Завершився розіграш медалей Олімпійських ігор з бадмінтону в одиночному розряді серед жінок.

За золоті медалі серед жінок боролися Чень Юйфей з Китаю та Тай Цзуїн з Китайського Тайбея. Перемогу здобула Чень Юйфей (21:18, 19:21, 21:18).

Пусарла Венката Сіндху (Індія) стала бронзовою призеркою змагань, перемігши китаянку Бін Дзяо Хе (21:13, 21:15). 

Нагадаємо, у чоловічому фіналі данець Віктор Аксельсен зустрінеться з китайцем Чень Лунем. Фінал відбудеться завтра, 2 серпня о 14:50.

Коментарі ()