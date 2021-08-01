 Теміров: Дуже прикро, але ми не опускаємо руки і працюємо далі | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Теміров: Дуже прикро, але ми не опускаємо руки і працюємо далі

Сьогодні 13:15 168 0
Українець прокоментував поразку у півфіналі
Теміров: Дуже прикро, але ми не опускаємо руки і працюємо далі
#Олімпійські ігри-2020, #Теміров

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров не зміг пробитися до фіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Теміров прокоментував поразку у півфіналі від японця Фуміті Кен'їтіро.

"Важко, справді, дуже важко. Ми не зупиняємося, попереду ще сутичка за бронзу. Дуже прикро, але ми не опускаємо руки і працюємо далі. Дякую всім за підтримку. Мені дуже шкода, що не вдалося пройти до золотого фіналу, але ми будемо налаштовуватися на бронзовий", - заявив спортсмен.

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"Дуже багата кар'єра у мене, дуже важко працюємо. Я ніколи не шкодую, що займаюся греко-римською боротьбою, тому що вона дала мені все, що у мене є в житті", - сказав Теміров.

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