Романчук: Якби був ще один заплив - виграв би золото

Джерело - Суспільне Спорт.
Михайло Романчук приніс першу срібну медаль України на Олімпійських іграх у Токіо.
Український плавець поділився враженнями від завойованої нагороди.
"Ми приїхали в Японію 12 липня, тому трішки організм звик до цього часу та режиму. Але все-таки, як не крути, біологічний годинник ніяких не обдуриш. Важко, але як я і казав, усі в однакових умовах і мені немає, на що скаржитися", - сказав спортсмен.
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"У мене дві медалі - срібло та бронза. Якби був ще один заплив - було б і золото, але на жаль його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі", - заявив Романчук.