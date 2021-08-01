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Романчук: Якби був ще один заплив - виграв би золото

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Українець прокоментував дві здобуті олімпійські медалі
Романчук: Якби був ще один заплив - виграв би золото
#Романчук, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - Суспільне Спорт.

Михайло Романчук приніс першу срібну медаль України на Олімпійських іграх у Токіо.

Український плавець поділився враженнями від завойованої нагороди.

"Ми приїхали в Японію 12 липня, тому трішки організм звик до цього часу та режиму. Але все-таки, як не крути, біологічний годинник ніяких не обдуриш. Важко, але як я і казав, усі в однакових умовах і мені немає, на що скаржитися", - сказав спортсмен.

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"У мене дві медалі - срібло та бронза. Якби був ще один заплив - було б і золото, але на жаль його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі", - заявив Романчук.

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