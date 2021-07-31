Ямайська бігунка з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 100 м

Увесь подіум жіночого бігу на 100 метрів за спортсменками з Ямайки.

Джерело - Чемпіон.

Представниця Ямайки Елейн Томпсон-Гера стала олімпійською чемпіонкою Токіо в бігу на 100 серед жінок.

Чинна олімпійська чемпіонка - Елейн Томпсон-Гера пробігла дистанцію за 10.61 секунди - олімпійський рекорд! Представниця Ямайки побила рекорд, який тримався з Сеулу-1988, тобто 33 роки!

Сумарно 10,61 - це другий результат в історії на дистанції 100 м у жінок. Світовий рекорд становить 10,49 секунди, належить все тій же Гріффіт-Джойнер і був встановлений в тому ж 1988 році.

Олімпійські ігри

Токіо, Японія

Біг на 100 метрів

Фінал, 31 липня

1. Елейн Томпсон-Гера (Ямайка) - 10.61 сек

2. Шеллі-Енн Фрайзер-Прайс (Ямайка) - 10.74 сек

3. Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.76 сек

Раніше, збірна Польщі з новим олімпійським рекордом виграла змішану естафету.