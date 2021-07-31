Ямайська бігунка з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 100 м

Джерело - Чемпіон.
Представниця Ямайки Елейн Томпсон-Гера стала олімпійською чемпіонкою Токіо в бігу на 100 серед жінок.
Чинна олімпійська чемпіонка - Елейн Томпсон-Гера пробігла дистанцію за 10.61 секунди - олімпійський рекорд! Представниця Ямайки побила рекорд, який тримався з Сеулу-1988, тобто 33 роки!
Сумарно 10,61 - це другий результат в історії на дистанції 100 м у жінок. Світовий рекорд становить 10,49 секунди, належить все тій же Гріффіт-Джойнер і був встановлений в тому ж 1988 році.
Олімпійські ігри
Токіо, Японія
Біг на 100 метрів
Фінал, 31 липня
1. Елейн Томпсон-Гера (Ямайка) - 10.61 сек
2. Шеллі-Енн Фрайзер-Прайс (Ямайка) - 10.74 сек
3. Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.76 сек
Раніше, збірна Польщі з новим олімпійським рекордом виграла змішану естафету.