Саладуха: Настав час перегорнути цю сторінку життя

38-річна Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри після провалу на Олімпіаді в Токіо.

Відповідний пост українка написала у Facebook.

"29 неймовірних років у спорті. Участь в 4-х Олімпіадах з бронзою в Лондоні-2012, увесь комплект нагород на чемпіонатах світу, 4 перемоги на чемпіонатах Європи і багато інших досягнень. Прийшов час перегорнути цю сторінку життя і долати нові вершини. Так, хотілося завершити кар’єру на іншій ноті. Та, на жаль", - заявила спортсменка.

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"Тепер, маючи досвід та бачення, в подальшому робитиму все від мене залежне, щоб розвивати український спорт. За кожним результатом спортсмена, окрім власних зусиль, стоять десятки фахівців, функціонерів, цілий комплекс робіт та інших непомітних вболівальникам аспектів. Результати наших спортсменів на головних форумах – це дзеркало стану справ в українському спорті. Тому попереду ще багато важкої роботи, щоб ми відновили та примножили спортивну славу України, як спортивної держави", - написала Саладуха.