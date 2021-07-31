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31 липня відбудеться 8-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 3 раунд

1:30 - 3:25. Триатлон.

Змішана естафета

1. Великобританія

2. США

3. Франція

2:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 3 заїзд

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:35. Легка Атлетика. Жінки - 400м з бар'єрами. Жінки - диск. Чоловіки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 800м. Жінки - 100м з бар'єрами. Жінки - 800м. Чоловіки - 100м. Чоловіки - стрибок у довжину.

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 8:50. Стендова стрільба.

Змішані команди, трап

1. Іспанія

2. Сан-Марино

3. США

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:10. 5:20. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки. Жінки. Посів

4:30 - 6:20. Плавання.

Чоловіки - 100 м батт

1. Калеб Дрессел (США)

2. Крістоф Мілак (Угорщина)

3. Ное Понті (Швейцарія)

Жінки

200 м спина

1. Кейлі Маккіон (Австралія)

2. Кайлі Масс (Канада)

3. Емілі Сібом (Австралія)

800 м вільним стилем

1. Кейті Ледекі (США)

2. Аріарн Тітмус (Австралія)

3. Сімона Квадарелла (Італія)

Змішана естафета 4х100

1. Великобританія

2. Китай

3. Австралія

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки (до 52, 63 кг). Жінки (до 57, 75 кг). Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

1. Ніна Крістен (Швейцарія)

2. Юлія Зикова (ОКР)

3. Юлія Карімова (ОКР)

6:00 - 14:00. Теніс.

Жінки

Одиночний розряд

1. Белінда Бенчич (Швейцарія)

2. Маркета Вондрушова (Чехія)

3. Еліна Світоліна Україна

Матч за третє місце

Парний розряд

3. Лаура Пігоссі/Луїза Стефані (Бразилія)

Чоловіки

Одиночний розряд

3. Пабло Карреньо-Буста

Змішані пари

3. Ешлі Барті/Джон Пірс (Австралія)

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

7:00 - 9:25. Стрибки на батуті.

Чоловіки, індивідуальні змагання

1. Іван Литвинович (Білорусь)

2. Дон Дон (Китай)

3. Ділан Шмідт (Нова Зеландія)

8:30 - 10:30. Вітрильний спорт. RS:X

Чоловіки

1. Кіран Бадлое (Нідерланди)

2. Тома Гояр (Франція)

3. Бі Кунь (Китай)

Жінки

1. Лу Юньсю (Китай)

2. Шарлін Пікон (Франція)

3. Емма Вілсон (Велика Британія)

8:45 - 11:20. Стрільба з лука.

Чоловічий індивідуальний турнір

1. Мете Газоз (Туреччина)

2. Мауро Несполі (Італія)

3. Такахару Фурукава (Японія)

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Півфінал

9:50 - 12:00. Важка атлетика.

Чоловіки - 81 кг

1. Люй Сяоцзюнь (Китай)

2. Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка)

3. Антоніно Піццолато (Італія)

10:30 - 13.00. Регбі-7.

Жіночий фінал

1. Нова Зеландія

2. Франція

3. Фіджі

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо.

Змішаний командний турнір

1. Франція

2. Японія

3. Ізраїль

3. Німеччина

12:00 - 17:00. Бадмінтон.

Чоловічі пари

1. Ван Чи-Лінь - Лі Янь (Китайський Тайбей)

2. Лі Цзюньхуей - Лю Юйчень (Китай)

3. Аарон Чіа - З Вуї Ік (Малайзія)

12:30 - 14.40. Фехтування.

Жіноча шабля, команда

1. ОКР

2. Франція

3. Південна Корея

13.00. Легка атлетика.

Чоловіки-диск

1. Даніель Столь (Швеція)

2. Сімон Петтерсон (Швеція)

3. Лукас Вайссхайдінгер (Австрія)

Жінки - 100 м

1. Елейн Томпсон (Ямайка)

2. Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

3. Шеріка Джексон (Ямайка)

Змішана естафета 4х400

1. Польща

2. Домініканська Республіка

3. США

13:50 - 16:00. Важка атлетика.

Чоловіки - 96 кг

1. Фарес Ібрагім (Катар)

2. Кейдомар Вальенілья (Венесуела)

3. Антон Плєсной (Грузія)