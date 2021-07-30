Українка Олена Костевич оцінила свій виступ на Олімпійських іграх.

Про це розповіла сам стрілкиня.

"Для мене змагання ці закінчилися. Було важко в останні дні, бо всі дні без вихідних - у нас або тренування, або старт. Дуже важко було зібратися і вже на морально-вольових, а їх не вистачає.

Найбільша проблема - різниця в часі. У перші дні було важко заснути рано. А в останні ми дуже рано вставали. Спали мінімум завжди. Хочеться лише відпочити.

Я як завжди везу додому багато досвіду. Оцінку дасть тренер, я вважаю, що для мене ці Олімпійські Ігри були вдалі. Рада, що у нас є медалі. Як вже сталося - десь там вирішується. Але я радію, що все добре і додому ми повертаємося не з порожніми руками.

Я не зупиняюся. У мене є час, бажання, сили. Усе попереду. Не цього разу [перемога] - можливо, наступного. Шості Олімпійські Ігри? У нашому виді спорту це не рекорд. Думаю, що наступні Олімпійські Ігри - буде вже близько 40, але це достатньо середній рік для нашого виду спорту", - відзначила Костевич.