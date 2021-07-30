 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Провал депутатки, втрачена бронза та інші підсумки змагального дня - 30 липня
Сьогодні 18:15 628
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня
Сьогодні 18:55 131
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 30 липня
Сьогодні 18:34 5447
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 18:00 69111 3
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня
Сьогодні 16:55 1431
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Сьогодні 16:16 729
Романчук та Фролов вийшли до фіналу на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:57 11591 1
Збірна України не подолала кваліфікацію на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:26 1621
Голодна провалила кваліфікацію на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:21 1048
Саладуха не потрапила до фіналу на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:08 2561 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Український триразовий чемпіон світу випустив власну пісню
Український триразовий чемпіон світу випустив власну пісню Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:23 401
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує Андрій Дунець
Сьогодні 16:16 719
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:14 2302 1
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 2765
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:25 2256 5
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі Андрій Твердохліб
28.07.2021 23:21 1492
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
28.07.2021 17:48 1374
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
28.07.2021 15:18 3126 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
28.07.2021 14:17 1735
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
28.07.2021 11:18 4591 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня

Сьогодні 18:55 131 0
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

31 липня відбудеться 8-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 3 раунд

1:30 - 3:25. Триатлон. змішана естафета

2:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 3 заїзд

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:35. Легка Атлетика. Жінки - 400м з бар'єрами. Жінки - диск. Чоловіки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 800м. Жінки - 100м з бар'єрами. Жінки - 800м. Чоловіки - 100м. Чоловіки - стрибок у довжину. 

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:10. 5:20. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки. Жінки. Посів

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки (до 52, 63 кг). Жінки (до 57, 75 кг). Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал, матч за третє місце

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, індивідуальні змагання

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Півфінал

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг

10:30 - 13.00. Регбі-7. жіночий фінал

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки-диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг

Коментарі ()