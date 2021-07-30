Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 31 липня

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31 липня відбудеться 8-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 3 раунд

1:30 - 3:25. Триатлон. змішана естафета

2:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 3 заїзд

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:35. Легка Атлетика. Жінки - 400м з бар'єрами. Жінки - диск. Чоловіки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 800м. Жінки - 100м з бар'єрами. Жінки - 800м. Чоловіки - 100м. Чоловіки - стрибок у довжину.

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:10. 5:20. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки. Жінки. Посів

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки (до 52, 63 кг). Жінки (до 57, 75 кг). Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал, матч за третє місце

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, індивідуальні змагання

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Півфінал

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг

10:30 - 13.00. Регбі-7. жіночий фінал

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки-диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг