Джерело - suspilne.media.
38-річна Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри після провалу на Олімпіаді в Токіо.
Про це розповіла сама спортсменка.
Важливо: Саладуха не потрапила до фіналу на Олімпійських іграх
"Все зробила з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати.
Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна", - відзначила Саладуха.
За свою кар'єру Саладуха тричі вигравала чемпіонат Європи, здобувала золото на чемпіонаті світу та вигравала бронзу Олімпіади-2012.