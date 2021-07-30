Ольга Саладуха завершила спортивну кар'єру

38-річна Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри після провалу на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сама спортсменка.

Важливо: Саладуха не потрапила до фіналу на Олімпійських іграх

"Все зробила з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати. Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна", - відзначила Саладуха.

За свою кар'єру Саладуха тричі вигравала чемпіонат Європи, здобувала золото на чемпіонаті світу та вигравала бронзу Олімпіади-2012.