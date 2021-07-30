 Тренер вибачився за виступ українських фехтувальників на Олімпіаді-2020 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Тренер вибачився за виступ українських фехтувальників на Олімпіаді-2020

Сьогодні 17:29 567 0
Володимир Станкевич підсумував виступ збірної України з фехтування на шпагах на Олімпійських іграх в Токіо
Тренер вибачився за виступ українських фехтувальників на Олімпіаді-2020
#Станкевич, #Олімпіада, #Токіо

Джерело - Національна федерація фехтування України.

Збірна Китаю зіграла зібрано і сконцентровано у матчі проти українських шпажистів.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної команди України з фехтування на шпагах Володимир Станкевич.

"Я не знімаю з себе відповідальності за поразку у чвертьфіналі від Китаю. Ви ж знаєте, якщо команда програє, то винен, звичайно, тренер. Адже він не зміг знайти потрібні слова і застосувати той підхід у підготовці, який би забезпечив перемогу над китайською командою, яка не входила до числа фаворитів.

Ми в принципі непогано розпочали поєдинок. Але наймолодший спортсмен у нашій команді Роман Свічкар не зміг впоратися насамперед з психологічною напругою. Він приніс у першому бою мінус, і другий свій поєдинок програв. Будемо сподіватися, що він переживе цю невдачу, зробить з неї висновки й стане ще сильнішим. Адже, повторюся, він ще молодий спортсмен і у нього все попереду. 

Хлопці намагалися ліквідувати відставання, але суперник дуже зібрано та дисципліновано працював на утримання рахунку. І хоча ми зробили заміну, випустивши потім замість Свічкаря Анатолія Герея. І він на якийсь момент скоротив розрив і дав нам надію. Але китайці змогли переломити бій і не дали розвинути його старання. 

Ми знали, що Герей краще фехтує з представниками Китаю, аніж Свічкар. І завжди у зустрічі з ними ми покладалися саме на нього. Але правила олімпійського турніру дуже суворі, вони передбачають лише одну заміну. І ми не могли просто так внести корективи у початкову заявку на командні змагання, їх повинна була розпочинати та трійка, яка брала участь в особистій першості. Якби ми вчинили інакше, то це означало б, що не дай Боже якась травма, і команда не змогла б продовжити боротьбу взагалі. Тож тактично перед нами стояло дуже складне завдання. 

На разі можемо лише щиро попросити вибачення у всіх, хто вболівав і розраховував на нас. Будемо намагатися не опускати руки, продовжимо боротися. Дякую усім, хто переживає та підтримує", - відзначи Станкевич.

Нагадаємо, збірна України посіла шосте місце у командних змаганнях на Олімпіаді.

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