Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня

Джерело - Чемпіон.
31 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 8 представників України.
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Легка Атлетика
03:00 - особисті змагання, біг, 400 м з бар'єрами, жінки, кваліфікація: Вікторія ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко
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Легка атлетика
03:30 - особисті змагання, метання диску, кваліфікація: Наталія Семенова
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Плавання
5:16 - особисті змагання, 50 м вільним стилем, чоловіки, півфінал: Владислав Бухов
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Стрибки на батуті
7:00 - особисті змагання, чоловіки, кваліфікація: Микола Просторов
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Теніс
не раніше 10:30 - одиночний разряд, центральний корт, жінки, матч за 3 місце: Еліна Світоліна
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Легка атлетика
13:10 - особисті змагання, стрибки у довжину, кваліфікація: Владислав Мазур