Японія встановила рекорд по золотих медалях на Олімпіаді в Токіо

Збірна Японії завоювала 17 медалей

Джерело - Чемпіон.

Національна команда Японії встановила новий рекорд країни за золотими медалями на Олімпійських іграх за всю історію.

На поточних літніх Олімпійських іграх, які проходять в Токіо, японці вже завоювали 17 золотих медалей.

Минулий рекорд Японії за всю історію виступів на Олімпійських іграх - 16 золотих медалей. Подібного результату японці досягли в 1964 році в Токіо і в 2004 році в Афінах.

На цю мить Японія розташовується на другій сходинці в медальному заліку Олімпійських ігор. Лідирує Китай - 18 золотих медалей. У США 14 золотих медалей.