 Японія встановила рекорд по золотих медалях на Олімпіаді в Токіо | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Японія встановила рекорд по золотих медалях на Олімпіаді в Токіо

Сьогодні 16:27 256 0
Збірна Японії завоювала 17 медалей
Японія встановила рекорд по золотих медалях на Олімпіаді в Токіо
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Національна команда Японії встановила новий рекорд країни за золотими медалями на Олімпійських іграх за всю історію.

На поточних літніх Олімпійських іграх, які проходять в Токіо, японці вже завоювали 17 золотих медалей.

Минулий рекорд Японії за всю історію виступів на Олімпійських іграх - 16 золотих медалей. Подібного результату японці досягли в 1964 році в Токіо і в 2004 році в Афінах.

На цю мить Японія розташовується на другій сходинці в медальному заліку Олімпійських ігор. Лідирує Китай - 18 золотих медалей. У США 14 золотих медалей. 

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