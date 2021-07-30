 Романчук оцінив вихід у фінал Олімпіади-2020 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Романчук оцінив вихід у фінал Олімпіади-2020

Сьогодні 16:12 257 0
Михайло Романчук прокоментував вихід у фінал Олімпійських ігор 2020 на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Романчук оцінив вихід у фінал Олімпіади-2020
Фото - gettyimages
#Романчук

Джерело - suspilne.media.

24-річний український плавець Михайло Романчук прагне показати всі сили у фіналі Олімпійських ігор 2020 на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Про це розповів сам плавець.

"Сподіваюся, що цього разу не буде такої помилки, як на 800-метрівці. Час покаже. Увечері зазвичай набагато легше плисти, ніж вранці. Вірю, що в фіналі я зможу реалізувати себе на 100 відсотків", - сказав Романчук.

Фінал відбудеться в неділю, 1 серпня.

Нагадаємо, Романчук та Фролов вийшли до фіналу на Олімпійських іграх.

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