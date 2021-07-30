 Провал депутатки, втрачена бронза та інші підсумки змагального дня - 30 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Провал депутатки, втрачена бронза та інші підсумки змагального дня - 30 липня

Сьогодні 18:15 627 0
Провал депутатки, втрачена бронза та інші підсумки змагального дня - 30 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 липня, відбувся сьомий змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Представники збірної України боролися за медалі у 3 видах спорту, проте призові місця здобути не вдалося.

Бронзова призерка ігор у Токіо Олена Костевич, невдало виступила в стрільбі з пневматичного пістолета. Костевич провалила другу кваліфікацію і не зуміла вийти до фіналу.

Також поганий результат у кваліфікації продемонстрував український стрибун у висоту Андрій Проценко, який не зміг взяти висоту 2,28, що не дозволило йому потрапити до 12 найкращих, які кваліфікувалися до фіналу.

Ще один провальний результат у кваліфікації до змагань з метання дисків показав Микита Нестеренко. Українець метнув диск лише на 60,95 метра і посів 20 місце.У фіналі виступлять 12 найкращих легкоатлетів.

Збірна України з фехтування стала шостою на Олімпійських іграх у Токіо у змаганнях на шпазі. У матчі за 5-е місце командного турніру наші фехтувальники поступилися французам. Україну представляли: Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар.

Український дзюдоїст Яків Хаммо зупинився за крок від бронзової нагороди. У матчі за третє місце наш спортсмен поступився представнику ОКР Тамерлану Башаєву.

А от Єлизавета Каланіна завершила свої виступи на Олімпійських іграх вже на другій стадії турніру, поступившись спортсменці з Туреччини Кайрі Саїт іппоном.

Боксерка напівсередньої ваги, до 69 кг, Анна Лисенко поступилася у чвертьфінальному поєдинку Олімпійських ігор. Турецька спортсменка Бусеназ Сюрменелі виявилася сильнішою за українку.

Не кваліфікувалися до фіналу і Ганна Письменська та Вікторія Кесар. Українки посіли 23 та 24 місце у стрибках у воду з трьохметрового трампліна.

Розчарувала своїм результатом і бронзова призерка ОІ-2012 Ольга Саладуха. Найкращим результатом з трьох спроб у потрійному стрибку був 13.91 метри. Але цього не вистачило для потрапляння до 12-ки найкращих. Саладуха посіла 20-е місце.

Провалила кваліфікацію і Ольга Голодна. У змаганнях зі штовхання ядра українка посіла 26-е місце з 30.

А ось Владислав Бухов зміг вийти до півфіналу у плаванні на 50 метрів вільним стилем.

Не змогла кваліфікуватися до наступного раунду і наша збірна у змішаній естафеті 4х400 метрів у складі Аліни Логвиненко, Катерини Климюк, Олександра Погорілко та Микити Барабанова. Українці посіли 12-е місце, а до фіналу відібралися 8 найкращих.

Порадували наших уболівальників плавці Сергій Фролов та Михайло Романчук. Обидва вони вийшли до фіналу Олімпійських ігор у плаванні на 1500 метрів вільним стилем.

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