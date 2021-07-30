33-річний український стрибун Андрій Проценко готовий стрибати набагато вище, ніж 2,25 метра.

Про це заявив сам спортсмен.

"Був готовий стрибати набагато вище. Може, трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так - не знаю.

Досвід вже є, знав як виступати на такому рівні. Може дав слабину, бачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2.25 метри. Треба було зібратися - я зібрався, але у підсумку запізнився. Гарна спроба була, присів на неї (планку прим.). Тренер завжди допомагав, з ним було простіше", - сказав Проценко.