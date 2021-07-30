Чемпіона Олімпіади з траси відвезли до лікарні

Стан спортсмена поки залишається невідомим

Джерело - Чемпіон.

Під час півфінального заїзду Олімпійських ігор у змаганнях на велосипедах BMX не пощастило американцеві Коннору Філдсу.

У третьому півфінальному заїзді 28-річний американець впав на першому повороті на 180 градусів, натрапивши на колесо гонщика.

Змагання були зупинені, а медики винесли Коннора з траси на носилках і на швидкій відвезли в лікарню.

Стан спортсмена поки залишається невідомим.

Відзначимо, що Філдс - перший в історії США олімпійський чемпіон з велоспорту BMX. Він виграв золоту медаль в Ріо-2016 і був фаворитом на перемогу в Токіо.

Парадоксально, але навіть не фінішувавши в третьому півфінальному заїзді, Філдс отримав путівку в фінал завдяки результатам у двох попередніх гонках. Однак не зможе виступити в заїзді за медалі через отримані ушкодження.

Нагадаємо, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.