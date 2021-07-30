Чемпіона Олімпіади з траси відвезли до лікарні

Джерело - Чемпіон.
Під час півфінального заїзду Олімпійських ігор у змаганнях на велосипедах BMX не пощастило американцеві Коннору Філдсу.
У третьому півфінальному заїзді 28-річний американець впав на першому повороті на 180 градусів, натрапивши на колесо гонщика.
Змагання були зупинені, а медики винесли Коннора з траси на носилках і на швидкій відвезли в лікарню.
Стан спортсмена поки залишається невідомим.
Відзначимо, що Філдс - перший в історії США олімпійський чемпіон з велоспорту BMX. Він виграв золоту медаль в Ріо-2016 і був фаворитом на перемогу в Токіо.
Парадоксально, але навіть не фінішувавши в третьому півфінальному заїзді, Філдс отримав путівку в фінал завдяки результатам у двох попередніх гонках. Однак не зможе виступити в заїзді за медалі через отримані ушкодження.
Нагадаємо, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.