Нтускос та Твігг встановили олімпійські рекорди в академічному веслуванні

Джерело - Чемпіон.
24-річний Стефанос Нтускос став олімпійським чемпіоном з академічного веслування у змаганнях серед одиночок.
Також грецький спортсмен встановив новий олімпійський рекорд - 6 хвилин і 40,45 секунди.
Попередній рекорд, який належав новозеландцеві Маху Драйсдейлу (6:41,34), побитий майже на секунду.
Срібну медаль завоював норвежець Г'єтіль Борк (+1,21), бронза у хорвата Даміра Мартіна (+2,13).
У жінок в цій дисципліні перемогу здобула Емма Твігг з Нової Зеландії. Вона теж встановила олімпійський рекорд.
Нагадаємо, збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор.