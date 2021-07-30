 Нтускос та Твігг встановили олімпійські рекорди в академічному веслуванні | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Нтускос та Твігг встановили олімпійські рекорди в академічному веслуванні

Сьогодні 08:55 289 0
Встановлено два олімпійські рекорди у веслуванні
Нтускос та Твігг встановили олімпійські рекорди в академічному веслуванні
#веслування

Джерело - Чемпіон.

24-річний Стефанос Нтускос став олімпійським чемпіоном з академічного веслування у змаганнях серед одиночок.

Також грецький спортсмен встановив новий олімпійський рекорд - 6 хвилин і 40,45 секунди.

Попередній рекорд, який належав новозеландцеві Маху Драйсдейлу (6:41,34), побитий майже на секунду.

Срібну медаль завоював норвежець Г'єтіль Борк (+1,21), бронза у хорвата Даміра Мартіна (+2,13).

У жінок в цій дисципліні перемогу здобула Емма Твігг з Нової Зеландії. Вона теж встановила олімпійський рекорд.

Нагадаємо, збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор.

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