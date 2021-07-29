 Визначилися півфіналісти тенісного турніру на Олімпіаді-2020 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Визначилися півфіналісти тенісного турніру на Олімпіаді-2020

Сьогодні 16:49 195 0
Стали відомі півфіналісти тенісного турніру у чоловіків
Визначилися півфіналісти тенісного турніру на Олімпіаді-2020
Фото - gettyimages
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі одиночного розряду у чоловіків на тенісному турнірі Олімпіади у Токіо.

Результати матчів 1/4 фіналу: 

Новак Джокович (Сербія) -  Кеї Нісікорі (Японія) - 6:2, 6:0

Александер Зверєв (Німеччина) -  Жеремі Шарді (Франція) - 6:4, 6:1

Карен Хачанов (ОКР) -  Уго Умбер (Франція) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньйо-Буста (Іспанія) - Данило Медведєв (ОКР) - 6:2, 7:6 (7:5).

Таким чином, в 1/2 фіналу зіграють:

Новак Джокович -  Александр Зверєв 

Карен Хачанов - Пабло Карреньйо-Буста.

Нагадаємо, російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста.

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