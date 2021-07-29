Визначилися півфіналісти тенісного турніру на Олімпіаді-2020

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чвертьфінальні матчі одиночного розряду у чоловіків на тенісному турнірі Олімпіади у Токіо.
Результати матчів 1/4 фіналу:
Новак Джокович (Сербія) - Кеї Нісікорі (Японія) - 6:2, 6:0
Александер Зверєв (Німеччина) - Жеремі Шарді (Франція) - 6:4, 6:1
Карен Хачанов (ОКР) - Уго Умбер (Франція) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
Пабло Карреньйо-Буста (Іспанія) - Данило Медведєв (ОКР) - 6:2, 7:6 (7:5).
Таким чином, в 1/2 фіналу зіграють:
Новак Джокович - Александр Зверєв
Карен Хачанов - Пабло Карреньйо-Буста.
Нагадаємо, російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста.