Визначилися півфіналісти тенісного турніру на Олімпіаді-2020

Стали відомі півфіналісти тенісного турніру у чоловіків

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі одиночного розряду у чоловіків на тенісному турнірі Олімпіади у Токіо.

Результати матчів 1/4 фіналу:

Новак Джокович (Сербія) - Кеї Нісікорі (Японія) - 6:2, 6:0

Александер Зверєв (Німеччина) - Жеремі Шарді (Франція) - 6:4, 6:1

Карен Хачанов (ОКР) - Уго Умбер (Франція) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньйо-Буста (Іспанія) - Данило Медведєв (ОКР) - 6:2, 7:6 (7:5).

Таким чином, в 1/2 фіналу зіграють:

Новак Джокович - Александр Зверєв

Карен Хачанов - Пабло Карреньйо-Буста.

Нагадаємо, російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста.