Українець, якого усунули від Олімпійських ігор, все-таки виступить у Токіо

Коваленко готується до вильоту

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Назар Коваленко виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Офіційно! Я їду на Ігри в Токіо. Виліт о 14:30 2 серпня із аеропорту Бориспіль. Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня", - зазначив Коваленко.

Відзначимо, раніше сайт федерації легкої атлетики України опублікував інформацію про те, що три українські легкоатлети - Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХII Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених змагань і позазмагальних допінг-проб.

Також додамо, що метальник молота Михайло Гаврилюк здобув олімпійську ліцензію ще в січні.