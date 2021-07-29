Китаянки зі світовим рекордом виграли золоту медаль на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Олімпіаді в Токіо завершилися відразу чотири фінали з плавання.
Сьогодні було встановлено світовий рекорд та три олімпійські рекорди.
1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія) 2:06,38 (олімпійський рекорд)
2. Арно Каммінга (Нідерланди) 2:07,01
3. Матті Маттссон (Фінляндія) 2:07,13
Жінки. Батерфляй. 200 метрів
1. Чжан Юфей (Китай) 2:03,86 (олімпійський рекорд)
2. Реган Сміт (США) 2:05,30
3. Халі Флікінгер (США) 2:05,65
Чоловіки. Вільний стиль. 100 метрів
1. Калеб Дрессел (США) 47,02 (олімпійський рекорд)
2. Кайл Чалмерс (Австралія) 47,08
3. Климент Колесніков (РОК) 47,44
Жінки. Естафета вільним стилем. 4х200 метрів
1. Китай 7:40,33 (світовий рекорд)
2. США 7:40,73
3. Австралія 7:41,29
Раніше, український плавець Михайло Романчук завоював бронзову медаль Олімпіади в Токіо.