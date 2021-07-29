Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня

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30 липня відбудеться 7-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 7-го дня Олімпіади-2020, 30 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 2 раунд

2:30. 11:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 1 і 2 заїзд

2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 14:30 Легка атлетика. Чоловіки - 3000м біг з перешкодами. Чоловіки - стрибки у висоту. Чоловіки - диск. Чоловіки - 400м з бар'єрами. Жінки - 800м. Жінки - 100м. Жінки - ядро. Жінки - потрійний стрибок. Жінки - 5000м. Змішана естафета 4х100. Кваліфікація

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки

4:30 - 15:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

7:00 - 9:25. Батут. Жінки, індивідуальні змагання

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Відбірковий етап

9:30 - 15:30. Бадмінтон. змішані пари

11:00 - 16:00. Футбол. Жінки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100+ кг. Жінки - 78+ кг

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд

14.30. Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м