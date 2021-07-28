 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 29 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 29 липня

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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 29 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

29 липня відбудеться 6-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 17 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 1 раунд

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка, двійка парна легка. Жінки - двійка, двійка парна легка

3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки

3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Плей-оф

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки. Кваліфікація

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:30 - 14:28. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки - 200 м бат, 4х200 в/с

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки(75 кг, 91+кг). Жінки( 51кг). Відбірковий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг

12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:00. Бейсбол. Груповий етап

13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд

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