Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою.
Вондрушова у чвертьфіналі переграла Паулу Бадосу. Іспанська тенісистка відмовилася продовжувати зустріч після першого сету.
Олімпійські ігри-2020
Жінки
28 липня, чвертьфінал
Маркета Вондрушова (Чехія) - Паула Бадоса (Іспанія) 6:3
Вондрушова 4 рази зустрічалася зі Світоліною в особистих зустрічах і тричі українка виявлялася сильнішою.
Раніше Світоліна у чвертьфінальному матчі обіграла Камілу Джорджі.