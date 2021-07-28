Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Олімпійських ігор

Паула Бадоса відмовилася продовжувати гру після першого сету

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою.

Вондрушова у чвертьфіналі переграла Паулу Бадосу. Іспанська тенісистка відмовилася продовжувати зустріч після першого сету.

Олімпійські ігри-2020

Жінки

28 липня, чвертьфінал

Маркета Вондрушова (Чехія) - Паула Бадоса (Іспанія) 6:3

Вондрушова 4 рази зустрічалася зі Світоліною в особистих зустрічах і тричі українка виявлялася сильнішою.

Раніше Світоліна у чвертьфінальному матчі обіграла Камілу Джорджі.