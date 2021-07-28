 Гунбін програв у першому колі Олімпіади індійцю Раі | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 06:43 990
Ньябалі виграв першу сутичку на Олімпіаді в Токіо
Сьогодні 06:57 497
Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі Олімійських ігор
Сьогодні 06:16 399
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня
Сьогодні 05:04 2654
Медальний залік Олімпійських ігор
Вчора 21:02 41148 1
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня
Вчора 21:02 721
Токіо-2020. Усі переможці четвертого змагального дня - 27 липня
Вчора 20:10 1797
MEGOGO ексклюзивно показуватиме італійську Серію А
Вчора 18:25 983
Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня
Вчора 17:50 4488
Став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо
Вчора 17:11 1351
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 99
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 22:42 4094
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
Вчора 22:27 675 2
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 20:21 1490
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 1523
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 714
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 10845
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 1542
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 2931 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 975
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 09:33 63084 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Вчора 09:07 866
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Вчора 07:01 1933
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
26.07.2021 18:16 794
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді Андрій Твердохліб
26.07.2021 17:50 3173 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гунбін програв у першому колі Олімпіади індійцю Раі

Сьогодні 05:32 526 0
Гунбін програв у першому колі Олімпіади індійцю Раі

Джерело - Чемпіон.

Олексій Губнін програв у першому ж раунді індивідуальних змагань лучників на Олімпійських іграх у Токіо. Українець програв матч 1/32 фіналу представникові Індії Тарундипу Раї (6:4) та покидає змагання.

Коментарі ()