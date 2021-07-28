Джерело - Чемпіон.

Олексій Губнін програв у першому ж раунді індивідуальних змагань лучників на Олімпійських іграх у Токіо. Українець програв матч 1/32 фіналу представникові Індії Тарундипу Раї (6:4) та покидає змагання.