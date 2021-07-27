 Почтарьов гнівно відреагував на провал у Токіо | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Почтарьов гнівно відреагував на провал у Токіо

Сьогодні 20:44 1639 0
Артем Почтарьов прокоментував Олімпійські ігри в Токіо
Почтарьов гнівно відреагував на провал у Токіо
#Почтарьов

Джерело - Чемпіон.

Семиразовий чемпіон України з бадмінтону Артем Почтарьов вказав на причини поразки на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це розповів сам бадмінтоніст.

"Причина? Я хочу її відкрити, щоб це виставили. Я кажу голосно: у нас реабілітація на мінусі, нуль, у нас її нуль взагалі.

Тобто людина тренується-тренується, я переношу шалені навантаження, а у нас реабілітація – нуль. Я обох суперників перемагав, насправді. Від цього морально найскладніше. Я знаю, що можу грати на такому рівні. І не те, що я вигадую, я їх вже обігрував або грав на рівних!" – відзначив Почтарьов.

Почтарьов програв обидва матчі групової стадії олімпійського турніру з бадмінтону. Українець не має шансів на вихід із групи, тому покине Токіо.

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