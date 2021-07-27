 Кіченок: Не знаю, як Світоліна виживає на цьому харді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Кіченок: Не знаю, як Світоліна виживає на цьому харді

Сьогодні 19:55 929 1
Надія Кіченок прокоментувала складнощі на Олімпійських іграх в Токіо
Кіченок: Не знаю, як Світоліна виживає на цьому харді
#Кіченок, #Світоліна

Джерело - tribuna.com.

Українська тенісистка Надія Кіченок оцінила складності Олімпіади.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"У нас настрій бойовий, але грати дуже жарко. Я розумію, що у нас лише півкорта, але вони ж розпечені. Ми ще прилетіли впритул, нам важко акліматизуватися через високу вологість. Еліна ось уже другий день грає по три години. Не знаю, як вона виживає на цьому гарячому харді. Дивитися на це ще важче.

Тебе ця спека так добиває. Дика втома навалюється через пару годин", - сказала Кіченок.

Раніше, став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо.

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