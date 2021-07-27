Білодід пояснила паузу у кар'єрі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід візьме паузу від тренувань, проте не збирається робити паузу у кар'єрі.

Про це розповіла сам дзюдоїстка.

"Це буде невелика пауза. Мене просто неправильно зрозуміли. Це буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Тому що це було дуже важко для мене психологічно, фізично. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей", - відзначила Білодід.