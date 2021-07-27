Токіо-2020. Усі переможці четвертого змагального дня - 27 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився четвертий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 22 комплекти медалей.

Збірна України зусиллями Олени Костевич та Олега Омельчука виборола бронзу у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м). Золоту медаль здобула пара з Китаю, перегравши у фіналі представників ОКР. У змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки перемогу здобула команда Китаю. Збірна США завоювала срібло, трійку замкнули представники ОКР.

Тріатлоністка Флора Даффі завоювала першу золоту нагороду в історії Бермудських островів. Другою прийшла Джорджія Тейлор-Браун з Великобританії. Бронзу здобула американка Кеті Заферес.

Бразилець Італо Феррейра і американка Кларисса Мур стали першими в історії олімпійськими чемпіонами з серфінгу. Феррейра в фіналі зійшовся з японцем Каноа Ігараші, якого перевершив на обох хвилях. Мур в жіночому фіналі домінувала над представницею ПАР Бьянкой Буйтендаг. Бронзу у чоловіків виграв австралієць Оуен Райт, у жінок - японка Амуро Цудзукі.

У плаванні розігрувалося відразу 4 комплекти медалей. У дисципліні на 200 метрів вільним стилем у чоловіків золоту медаль здобув британець Том Дін. Срібну та бронзову медаль завоювали Дункан Скотт (Велика Британія) та Фернандо Шеффер (Бразилія). Перше та друге місце в запливі на спині на 100 метрів посіли представники ОКР Євген Рилов та Климент Колесніков. Трійку замкнув Ряан Мерфі з США. У жіночих змаганнях на 100 метрів на спині австралійка Кейлі Маккіон з олімпійським рекордом завоювала золото. Канадка Кулі Масс та американка Реган Сміт здобули відповідно срібну та бронзову медалі. У дисципліні на 100 метрів брасом перемогу здобула Лідія Джейкобі з США. Спортсменка з ПАР Татьяна Шенмейкер виборола срібло, третьою фінішувала американка Ліллі Кінґ.

У фіналі веслувального слалому серед жінок золото завоювала німкеня Рікарда Функ, Майялен Шурро з Іспанія та Джессіка Фокс з Австралії здобули срібло та бронзу відповідно.

У велоспорті, в дисципліні маунтинбайк серед жінок, тріумфувала збірна Швейцарії, увесь п'єдестал зайняли спортсменки з цієї країни. Золото в Іоланди Нефф, срібло отримала Сіна Фрай, бронза у пасиві Лінди Індерганд.

У змаганнях зі стрибків у воду китайські спортсменки здобули золото в синхроні. Срібло в активі збірної США. Бронзу вибороли мексиканки.

Ко Сінчунь з Китайського Тибету виграла золоту нагороду у важкій атлетиці у ваговій категорії до 59 кг. Поліна Гур'єва з Туркменістану та японка Мікіко Андо здобули срібло та бронзу відповідно. А от у змаганнях до 64 кг серед жінок найкращою стала канадка Мод Шаррон. Італійка Джорджія Бордіньон завоювала срібло. Трійку замкнула з Тайваня.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях до 63 кг золото здобула француженка Кларісс Агбеньєну, у фіналі вона перемогла Тіну Трстеняк зі Словенії. Бронзові нагороди вибороли Катрін Бошман-Пінар та Марія Чентраккьо з Канади та Італії відповідно. Таканорі Нагасе з Японії став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії до 81 кг. У фіналі Нагасе поборов монгола Саїда Моллаї. Треті місця здобули Шаміль Борхашвілі з Австрії та Маттіас Кассе з Бельгії.

Перші медалі розігрувалися на цій Олімпіаді в кінному спорті. В дисципліні командної виїздки перемогу здобула збірна Німеччини. Срібло до свого пасиву занесли американці. Третє місце в представників Великобританії.

У командному багатоборстві серед жінок перемогу здобули гімнастки без прапору. Срібло завоювали американці, трійку замкнула збірна Великобританії.

Ще два комплекти нагород розігрувалися у тхеквондо. Милиця Мандич здобула олімпійське золото у змаганнях серед жінок у ваговій категорії понад 67 кг. У фіналі сербка перемогла корейську спортсменку Лі Да Бін. Бронзові нагороди здобули Бьянка Волкден з Великобританії та Алтея Лаурін з Франція. Представник ОКР Владислав Ларін переміг у ваговій категорії понад 80 кг, перемігши у фіналі Деяна Георгіївського з Північної Македонії. Треті місця для своїх країн вибороли кубинець Рафаель Кастільо та кореєць Ін Кйо Дон.

У фіналі з софтболу збірна Японії переграла США. Канадки завоювали бронзову нагороду.

У командних змаганнях з жіночої шпаги перемогу здобула національна команда Естонії, перегравши у фіналі Південну Корею. Бронзову нагороду завоювали спортсменки з Італії.