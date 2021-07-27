 Лисенко: У першому бою на Олімпіаді прагнула показати свій бокс | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Лисенко: У першому бою на Олімпіаді прагнула показати свій бокс

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Анна Лисенко прокоментувала перший бій на Олімпіаді в Токіо
Лисенко: У першому бою на Олімпіаді прагнула показати свій бокс
#Лисенко, #Олімпіада

Джерело - noc-ukr.org.

Представниця українського боксу на Олімпіаді-2020 Анна Лисенко у першому поєдинку намагалася абстрагуватися і продемонструвати свій бокс.

Про це розповіла сам боксерка.

"Мене переповнюють приємні емоції, все добре. Вже боксувала з марокканкою в Болгарії, перемагала. Вона "брудна" боксерка - йде головою, б'є відкритою рукавичкою по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки, працювати чисто.  Наскільки вийшло - тренер буде робити аналіз, вкаже на помилки.

Перший бій завжди затискає, тому спробувала абстрагуватися максимально та показати свій бокс. Втома відчувається - і моральна, і фізична", - розповіла Лисенко.

За вихід до півфіналу Ігор-2020 Лисенко 30 липня зустрінеться з посіяною під першим номером Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.

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