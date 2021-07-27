Лисенко: У першому бою на Олімпіаді прагнула показати свій бокс

Представниця українського боксу на Олімпіаді-2020 Анна Лисенко у першому поєдинку намагалася абстрагуватися і продемонструвати свій бокс.

Про це розповіла сам боксерка.

"Мене переповнюють приємні емоції, все добре. Вже боксувала з марокканкою в Болгарії, перемагала. Вона "брудна" боксерка - йде головою, б'є відкритою рукавичкою по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки, працювати чисто. Наскільки вийшло - тренер буде робити аналіз, вкаже на помилки.

Перший бій завжди затискає, тому спробувала абстрагуватися максимально та показати свій бокс. Втома відчувається - і моральна, і фізична", - розповіла Лисенко.