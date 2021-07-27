 Романчук: Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Романчук: Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон

Сьогодні 17:29 335 0
Український плавець Михайло Романчук став найкращим у кваліфікації 800 метрів вільним стилем.
Романчук: Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон
#Романчук

Джерело - suspilne.media.

Український плавець Михайло Романчук задоволений виходом у фінал Олімпіади на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це розповів сам плавець.

"Поки що все добре. Завтра день відпочинку, а післязавтра - фінал. Я задоволений. Зараз одні думки про свою роботу, яку треба виконати гарно.

Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон. Звичайно, що хочеться виграти.

Дуже дякую всім українцям, які дивляться та підтримують усю нашу збірну, незалежно від виду спорту. Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще", - сказав Романчук.

Романчук встановив олімпійський і національний рекорди в плаванні на 800 м вільним стилем. Фінал відбудеться 29 липня о 4:30.

Нагадаємо, два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх.

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