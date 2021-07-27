Романчук: Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон

Український плавець Михайло Романчук задоволений виходом у фінал Олімпіади на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це розповів сам плавець.

"Поки що все добре. Завтра день відпочинку, а післязавтра - фінал. Я задоволений. Зараз одні думки про свою роботу, яку треба виконати гарно.

Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон. Звичайно, що хочеться виграти.

Дуже дякую всім українцям, які дивляться та підтримують усю нашу збірну, незалежно від виду спорту. Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще", - сказав Романчук.