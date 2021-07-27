 Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня
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Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня

Сьогодні 16:53 1448 0
Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 липня, відбувся четвертий змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Представники збірної України боролися за медалі у 3 видах спорту і досить несподіванно завоювали бронзу.

Бронзову нагороду для нашої країни вибороли українські стрілки з пневматичного пістолета на дистанції з 10 метрів. У змаганнях змішаних команд Олена Костевич та Олег Омельчук переграли сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца - 16:12.

На жаль, у своєму другому матчі на Олімпіаді Артем Почтарьов зазнав поразки від француза Бріса Леверде.

Порадувала українських уболівальників Еліна Світоліна. Перша ракетка України у матчі третього кола українка обіграла Марію Саккарі.

А от Лідія Січеннікова вилетіла у першому раунді індивідуальних змагань зі стрільби з лука.

Великі надії покладаються і на українську боксерку Анну Лисенко, яка вийшла до 1/4 фіналу у ваговій категорії до 69 кг, перемігши Умаїму Белахбіб з Марокко.

Українка Яна Беломоіна, яка представляла нашу країну в змаганнях з маунтинбайку фінішувала з результатом 1:19:40 і посіла восьме місце.

Також восьмою фінішувала і представниця збірної України у веслувальному слаломі серед жінок - Вікторія Ус показала результат 111,85.

Дуже достойно сьогодні виступили і українці плавці. Незважаючи на не вихід Сергія Шевцова до фіналу змагань на 100 метрів вільним стилем вже у четвер, 29 липня, ми будемо вболівати за українців Михайла Романчука та Сергія Фролова, які подолали кваліфікацію у турнірі на 800 м вільним стилем. До того ж Романчук фінішував першим у запливі з результатом 7:41.28 і встановив олімпійський рекорд, адже раніше цієї дисципліни не було на Олімпіаді.

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